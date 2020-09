Viele Camper wegen Bränden in Kalifornien abgeschnitten

Ein Waldbrand hat im US-Bundesstaat Kalifornien zahlreiche Camper und Urlauber eingeschlossen. Mindestens 63 Menschen wurden mit Hilfe von Militärhubschraubern gerettet, darunter zwölf Verletzte, wie die Feuerwehr in Fresno mitteilte. Die Flammen hatten sich in einem Nationalpark in der Sierra Nevada südöstlich von San Francisco bis Samstagabend bereits auf rund 150 Quadratkilometer ausgebreitet.

SN/APA (AFP)/FREDERIC J. BROWN Derzeit wüten 20 Brände in Kalifornien