Viele Opfer durch Naturkatastrophen in China im Juli

In Folge von Naturkatastrophen sind in China im Juli fast 150 Menschen gestorben oder als vermisst gemeldet worden. 142 Menschen seien Opfer von Überschwemmungen oder geologischen Katastrophen geworden, teilte das Ministerium für Notfälle am Freitag mit. Fünf Menschen seien wegen Dürre oder anderer Katastrophen gestorben. Mehr als 700.000 Menschen kamen demnach im Juli in Notunterkünfte.

700.000 Menschen in Notunterkünften untergebracht