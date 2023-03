Viele Tote bei Brand in mexikanischer Migranten-Einrichtung

Bei einem Brand in einer mexikanischen Einrichtung für Migranten an der Grenze zu den USA sind nach offiziellen Angaben mindestens 39 Menschen getötet worden. 29 Menschen wurden zudem verletzt, teilte die mexikanische Einwanderungsbehörde (INM) am Dienstag mit. Alle Opfer seien Migranten. Die Brandursache blieb zunächst offen. Die Einrichtung befindet sich in Ciudad Juarez. Die Grenzstadt liegt gegenüber von El Paso im US-Staat Texas.

BILD: SN/APA/AFP/HERIKA MARTINEZ Zahlreiche Migranten erlitten Verletzungen