Viele Versprechen und etwas Hoffnung bei UNO-Klimagipfel

Genau fünf Jahre nach der historischen Einigung auf das Pariser Klimaabkommen sollte dieser UNO-Gipfel ein Zeichen setzen: Auch in der Corona-Pandemie geht es voran beim Klimaschutz. Mehr als 70 Staats- und Regierungschefs kündigten am Samstag konkrete neue Ziele im Kampf gegen die Klimakrise an - oder betonten zumindest wortreich, wie wichtig dieser sei. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres fordert die Staats-und Regierungschefs auf, den "Klima-Notstand" auszurufen.

SN/APA (dpa)/Michael Kappeler Guterres betonte die Dringlichkeit der Klimakrise