Vier Fenster nach Notre-Dame-Brand in Köln restauriert

Vier bei dem Brand der Kathedrale Notre-Dame stark beschädigte Fenster sind nach ihrer Restaurierung in der Kölner Dombauhütte auf dem Rückweg nach Paris. Sie würden nach Ostern dort eintreffen, sagte am Donnerstag ein Sprecher der Kölner Dombauhütte. Die Restaurierung habe etwa ein Jahr in Anspruch genommen. Die Wiederherstellung der Glaskunst wurde als Symbol deutsch-französischer Zusammenarbeit verstanden.

BILD: SN/APA/AFP/MARTIN BUREAU Fenster nach Brand mit Blei belastet und verru§t