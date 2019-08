Vier Jugendliche bei Autounfall in der Slowakei gestorben

Vier Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren sind in der Slowakei bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen seien bei dem Zusammenprall zweier Autos am Sonntagabend verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur TASR. Die Jugendlichen, die alle in einem Wagen saßen, seien noch an der Unfallstelle im Dorf Zabiedovo gestorben.

Nach Informationen des Nachrichtenportals "Sme.sk" war der Fahrer 18 Jahre alt und sein Beifahrer 17 Jahre; zwei 15 und 16 Jahre alte Mädchen saßen demnach auf der Rückbank. Im anderen Auto wurde ein Ehepaar verletzt. Die Unfallursache war zunächst unklar. Quelle: Apa/Dpa