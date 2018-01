Vier junge Menschen starben bei Wohnhausbrand in Frankreich

Beim Brand eines Wohnhauses sind in Nordfrankreich mindestens vier junge Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Feuerwehrmänner. Außerdem wurden mindestens drei Menschen teilweise schwer verletzt, berichtete die Präfektur des Departements Pas-de-Calais am Sonntag. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Die Behörden nahmen Ermittlungen auf.

In dem Haus in Estree-Blanche südöstlich der Hafenstadt Calais hielt sich eine Familie mit den Eltern und zwei Kindern im Alter von 16 und 22 Jahren auf. Der Brand brach in den frühen Morgenstunden aus. In dem Gebäude wurden später zwei Leichen gefunden, vermutlich die der beiden Kinder, wie die Präfektur berichtete. Die verletzten Eltern konnten sich hingegen in Sicherheit bringen.

Zwei Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr im Alter von 20 und 32 Jahren erlagen in der Früh ihren Verletzungen. Ein weiterer Feuerwehrmann erlitt Verbrennungen und wurde in einem Krankenhaus behandelt.

(Apa/Dpa)