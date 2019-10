Vier Männer sind in New York durch Schüsse getötet worden. Zwei weitere Männer und eine Frau seien verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Die Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich. Die Polizei sei Samstagfrüh zum Tatort in Brooklyn gerufen worden. Es habe keine Festnahmen gegeben. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

SN/APA (AFP)/JOHANNES EISELE Vier Tote nach Schie§erei in Brooklyn