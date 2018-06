Bei einem schweren Unwetter sind in Ungarn am späten Freitagabend vier Menschen ums Leben gekommen. Ein 40 Meter hoher, durch Sturmböen entwurzelter Baum stürzte in der südungarischen Stadt Dombovar auf den Pkw, in dem sie unterwegs waren, wie die Nachrichtenagentur MTI berichtete. Nur ein Insasse des Fahrzeugs überlebte. In mehreren Orten im Südwesten Ungarns mussten die Feuerwehren ausrücken.

(Apa/Dpa)