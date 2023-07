Vier Menschen sterben in Krakau bei Autounfall

Am Weichselufer im polnischen Krakau ist es zu einem schweren Autounfall gekommen. Vier junge Männer im Alter zwischen 20 und 24 Jahren kamen ums Leben, wie die Agentur PAP am Samstag unter Berufung auf die Einsatzkräfte berichtete. Der Fahrer verlor demnach gegen 3.00 Uhr in der Nähe der Debnicki-Brücke die Kontrolle über das Fahrzeug. Es geriet auf einen Uferweg für Fußgänger, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die vier Insassen wurden tot geborgen.

Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Unklar war, ob das Auto auf seinem Weg eine Treppe hinabgefahren ist. Die Uferpromenade an der Weichsel ist heute für viele Krakauer und Touristen eine beliebte Flaniermeile. Die alte Königsstadt Krakau (Krakow) ist mit rund 780.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Polens und liegt rund 290 Kilometer südwestlich von Warschau.