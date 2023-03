Vier Raumfahrende von ISS auf dem Weg zur Erde

Nach rund einem halben Jahr im All haben zwei US-Amerikaner, eine Russin und ein Japaner die Internationale Raumstation ISS wieder verlassen. An Bord eines "Crew Dragon" des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk dockten die vier Raumfahrer Samstagfrüh von der ISS ab, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Die Kapsel soll in der Nacht auf Sonntag auf der Erde ankommen.

BILD: SN/APA/- Kapsel soll in der Nacht auf Sonntag auf der Erde ankommen