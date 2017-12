Eine Gruppe spanischer Skifahrer hat in den französischen Pyrenäen nach Angaben der Polizei eine Lawine ausgelöst. Vier Spanier konnten sich selbst aus dem Schnee befreien, wie ein Beamter der Gendarmerie in Perpignan am Samstag sagte.

SN/APA (AFP)/JEAN-PIERRE CLATOT Suchaktion nach möglichen weiteren Verschütteten