Vier Todesopfer nach Unwettern in Spanien

Die Opferbilanz der schweren Regenfälle und Überschwemmungen im Südosten Spaniens ist auf vier Tote gestiegen. Wie Rettungskräfte mitteilten, wurden am Freitag an verschiedenen Orten in Andalusien zwei weitere Todesopfer entdeckt. Bereits am Donnerstag waren die Leichen eines 61-jährigen Manns und seiner 51-jährigen Schwester in ihrem von Wasserfluten fortgerissenen Auto entdeckt worden.

SN/APA (AFP)/JOSE JORDAN Schwere Überschwemmungen im Südosten Spaniens