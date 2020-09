Vier Tonnen Ammoniumnitrat bei Hafen in Beirut gefunden

Die libanesische Armee hat am Hafen von Beirut 4,35 Tonnen der hochexplosiven Chemikalie Ammoniumnitrat entdeckt. Der Stoff, der auch eine Rolle bei der verheerenden Explosion Anfang August spielte, sei in der Nähe des Einganges zum Hafen gefunden worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur NNA am Donnerstag unter Berufung auf die Armee. Das Heer kümmere sich um den Fund, hieß es.

SN/APA (AFP)/-