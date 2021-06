Vier Tote bei Absturz von Heißluftballon in New Mexico

Beim Absturz eines Heißluftballons im US-Staat New Mexico sind am Samstag vier Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei in Albuquerque teilte mit, der Ballon habe eine Stromleitung gerammt. Eine weitere Person sei ins Krankenhaus gebracht worden und befinde sich in einem kritischen Zustand. Wegen des Zusammenpralls mit der Leitung sei es in der Umgebung zu Stromausfällen gekommen. Die Ursache des Absturzes werde untersucht.

In Fernsehaufnahmen war zu sehen, wie die Gondel des Ballons auf einer Straßenkreuzung lag. Örtliche Medien berichteten, die Gondel sei mit den Insassen dort abgestürzt. Daraufhin habe sich der Ballon gelöst, sei weggeflogen und später anderswo aufgefunden worden.