Bei einem Frontalzusammenstoß in Stolberg bei Aachen sind am frühen Samstagmorgen vier Menschen gestorben. Am Steuer des einen Wagens saß möglicherweise ein 17-jähriger Fahranfänger, wie eine Polizeisprecherin berichtete. Er starb zusammen mit seiner 44 Jahre alten Mutter und seiner 16-jährigen Schwester in dem Kleinwagen, der bei der Kollision Feuer fing und vollständig ausbrannte.

SN/APA (dpa)/Ralf Roeger Ein Auto brannte vollständig aus