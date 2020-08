Vier Tote bei zahlreichen Großbränden in Kalifornien

In einem der zahlreichen Großbrände im US-Staat Kalifornien sind nach Behördenangaben vier Menschen ums Leben gekommen. Brandursache sollen Blitzeinschläge gewesen sein. Drei Tote gab es nördlich von San Francisco in der Weinbauregion Napa County und einen weiteren im nahen Solano County, so die Feuerschutzbehörde Cal Fire. Die Flammen erreichten bisher eine Fläche von 870 Quadratkilometern.

SN/APA (AFP)/JOSH EDELSON Durch extreme Hitze verschärft sich die Situation zusehends