Vier Tote in Potsdamer Behinderten-Wohnstätte

Nach der Gewalttat in einer Wohnstätte für Behinderte im deutschen Potsdam mit vier Toten und einer Schwerverletzten wollen die Ermittler frühestens am Nachmittag über weitere Einzelheiten informieren. Dies erklärten am Donnerstag Polizei und Staatsanwaltschaft Potsdam in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Bisher war lediglich bekannt gegeben worden, dass eine dringend tatverdächtige 51-jährige Mitarbeiterin vorläufig festgenommen worden sei.

SN/APA (dpa)/Christophe Gateau Vor der Einrichtung wird den Getöteten gedacht