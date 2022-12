Vier Tote nach Bootsunglück im Ärmelkanal

Bei einem Bootsunglück im Ärmelkanal sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigte die britische Regierung am Mittwochmittag, nachdem in der Früh ein Boot mit Migranten in dem Gewässer zwischen Frankreich und Großbritannien gekentert war. Der britische Premierminister Rishi Sunak sprach im Parlament von einem "tragischen Verlust von Menschenleben". 43 Menschen sollen Medienberichten zufolge lebend aus dem kalten Wasser gerettet worden sein.

SN/APA/AFP/JUSTIN TALLIS Kreidefelsen von Dover am britischen Ufer des €rmelkanals (Symbolbild)