Vier Tote nach Regen und Überflutungen in Auckland

Nach den sintflutartigen Regenfällen und Überschwemmungen in der neuseeländischen Stadt Auckland ist die Zahl der Todesopfer auf vier gestiegen. Laut den Behörden entdeckte ein Drohnen-Besitzer am Sonntag die Leiche eines vermissten Mannes in rund einem Kilometer Entfernung von dem Ort, wo er am Freitag von den Wassermassen mitgerissen worden war. Für die größte Stadt Neuseelands galt weiterhin der Notstand, doch entspannte sich die Lage zusehends.