Vier Tourengeher in Norditalien von Lawinen getötet

In der Südtiroler Region Vinschgau sind am Sonntag zwei Skitourengeher bei einem Lawinenunglück ums Leben gekommen. Nach Angaben des Südtiroler Sanitätsbetriebs wurde eine weitere Person schwer verletzt, vier Wintersportler kamen mit leichten Verletzungen davon. Zwei italienische Tourengeher, die seit Samstag im Gebiet der Valtournenche im norditalienischen Aostatal vermisst waren, sind am Sonntagvormittag ebenfalls tot geborgen worden, berichteten italienische Medien.

