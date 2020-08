Vierjähriger nach Hauseinsturz in Indien geborgen

Einen Tag nach dem Einsturz eines fünfstöckigen Wohnhauses in Indien haben Rettungskräfte am Dienstag einen Vierjährigen aus den Trümmern geborgen. Als sie das Kind auf eine Trage legten, ertönte am Unglücksort in der westindischen Stadt Mahad, 120 Kilometer südlich von Mumbai, lauter Jubel. Die Zahl der Todesopfer stieg unterdessen auf elf, nach dutzenden Vermissten wurde noch gesucht.

SN/APA (AFP)/MANOEJ PAATEEL Der Bub wurde am Tag nach dem Einsturz geborgen