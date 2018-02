Vierjähriger wollte mit Auto zum Spielplatz

Angestiftet von seiner Schwester setzte sich ein Vierjähriger in Sachsen-Anhalt barfuß und im Schlafanzug hinter das Lenkrad des Familienautos, um zum Spielplatz zu fahren. Die Kinder hatten am frostigen Montagmorgen in einem Ortsteil von Klötze im Altmarkkreis Salzwedel eine kurze Unaufmerksamkeit ihrer Mutter genutzt und den Autoschlüssel geschnappt. Zunächst bewegten sich nach Angaben der Polizei nur die Scheibenwischer, rasch aber das ganze Auto. Es fuhr mit dem Buben am Steuer über einen Rasen, vorbei an einem Baum und landete auf der Straße an einem geparkten Lkw. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei bei 7000 Euro.

(SN, Dpa)