Vier Tote bei Einsturz eines Einkaufszentrums im Iran

Bei einem Hochhauseinsturz im Iran sind mindestens vier Menschen getötet und Dutzende weitere verschüttet worden. Nach Angaben des Staatsfernsehens stürzte das im Bau befindliche zehnstöckige Gebäude in Abadan im Südwesten des Landes am Montag in der Früh teilweise ein. Mindestens vier Menschen wurden demnach getötet und mindestens 21 verletzt. Mindestens 80 Menschen wurden nach Angaben der Rettungskräfte verschüttet.

SN/APA/TASNIM NEWS/- 80 Menschen sollen sich noch unter den Trümmern befinden