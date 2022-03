Vietnamese hielt 14 Tiger im Keller - sieben Jahre Haft

Weil er mehr als ein Dutzend Tiger im Keller seines Hauses gefangen gehalten hat, ist ein Vietnamese zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Nghe An in Norden des Landes habe den 39-Jährigen für schuldig befunden, gegen die Gesetze "zum Schutz seltener, wertvoller und gefährdeter Wildtiere" verstoßen zu haben, sagte Bui Thu Ha, eine Sprecherin der Nichtregierungsorganisation Education for Nature Vietnam (ENV), am Freitag. Die NGO hatte den Prozess beobachtet.

SN/APA/Naples Zoo at Caribbean Gard Diese Tiere gehören nicht eingesperrt