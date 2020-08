Virgin Galactic plant ersten Touristenflug ins All für 2021

Das Weltraumunternehmen Virgin Galactic will im Frühjahr 2021 erstmals einen Touristenflug ins All starten. Erster Weltraumtourist soll der Firmengründer und britische Milliardär Richard Branson sein, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Das Unternehmen plant demnach, im Herbst mit zwei bemannten Flügen "in die nächste Phase seines Testflug-Programms" zu treten.

SN/APA (AFP)/PAUL J. RICHARDS Firmenchef Branson selbst soll der erste Weltraumtourist werden