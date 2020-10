Vögel nerven bei Heimarbeit

In Großbritannien geben immer mehr Menschen ihre Sittiche oder Kakadus zur Adoption frei. Die Vögel halten nämlich nur selten den Schnabel. Das stört vor allem im Heimbüro.

Vielleicht hätte der gemeine Beobachter bereits bei der Erkenntnis stutzig werden können, dass es in Großbritannien eine Wohltätigkeitsorganisation namens "Problem Parrots", also "Problempapageien", gibt. Es ist nicht die einzige, soll an dieser Stelle angemerkt werden. Doch wenn der Bedarf für Rat und Tat für schwierige gefiederte Haustiere schon in normalen Zeiten groß ist, wie sollte das erst in einer Pandemie wie der jetzigen werden? Tatsächlich wütet im Königreich nicht nur das Coronavirus. Es ist auch so etwas wie eine Papageienkrise ...