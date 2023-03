Volksabstimmung über klimaneutrales Berlin

In Berlin hat am Sonntag eine Volksabstimmung für ehrgeizigere Klimaziele begonnen. Ein Bündnis "Klimaneustart" will erreichen, dass Berlin sich verpflichtet, bis 2030 und nicht wie bisher vorgesehen bis 2045 klimaneutral zu werden. Dafür soll das Energiewendegesetz des Landes geändert werden. Rund 2,4 Millionen Wahlberechtigte können darüber abstimmen. Die Wahllokale haben bis 18.00 Uhr geöffnet. Anschließend wird ausgezählt.

BILD: SN/APA/AFP/JOHN MACDOUGALL Referendum zur Erreichung von Klimaziel bis 2030