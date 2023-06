Volksabstimmungen in der Schweiz zu Klimaschutz und Steuern

In der Schweiz haben am Sonntag Volksabstimmungen zu Fragen des Klimaschutzes und höherer Unternehmenssteuern begonnen. Umfragen zufolge deutet sich bei beiden Themen ein Ja an. Das Ergebnis dürfte am frühen Nachmittag vorliegen. Beim Klimaschutz wird darüber entschieden, ob das Land mit verschiedenen Maßnahmen bis 2050 klimaneutral werden soll. Den Abschied von Öl- und Gasheizungen will die Regierung mit finanziellen Anreizen fördern.

BILD: SN/APA/KEYSTONE/URS FLUEELER Werbeplakat der SVP gegen das Klimaschutzgesetz