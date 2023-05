Von der Leyen besuchte überschwemmte Gebiete in Italien

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist am Donnerstag in Bologna eingetroffen. Hier wurde sie von der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und von Europaminister Raffaele Fitto empfangen. Zusammen mit Meloni und dem Präsidenten der Region Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, stieg von der Leyen in einen Hubschrauber der italienischen Luftwaffe zu einem Flug in die von Unwettern heftig betroffene Stadt Cesena.

BILD: SN/APA/AFP/ANDREAS SOLARO In der Emilia Romagna entschärfte sich die Lage vorerst nicht