Von der Leyen lockt US-Amerikaner mit Europa-Reisefreiheit

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat US-Amerikanern Hoffnung auf baldige Reisen nach Europa gemacht. In einem Gespräch mit der "New York Times" sagte sie am Sonntag, dass vollständig gegen Corona geimpfte US-Bürger schon in diesem Sommer wieder Reisefreiheit in Europa genießen sollen. "Die Amerikaner nutzen, soweit ich das sehe, Impfstoffe, die auch von der EMA - der europäischen Arzneimittelbehörde - zugelassen sind", sagte sie.

SN/APA/dpa/Andreas Arnold Maschine der US-Fluglinie United Airlines auf dem Flughafen Frankfurt