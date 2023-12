Von Los Angeles nach Las Vegas - 1. US-Highspeed-Zug kommt

Die erste Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke in den USA soll von 2028 an die Millionenstadt Los Angeles (Kalifornien) und die Glücksspielmetropole Las Vegas (Nevada) verbinden. "Wir bauen die erste Strecke für Hochgeschwindigkeitszüge in der Geschichte unseres Landes. Und es beginnt hier", sagte US-Präsident Joe Biden am Freitag bei einem Besuch in Las Vegas. Die USA sollten den "schnellsten, sichersten und grünsten Schienenverkehr der Welt" bekommen.

BILD: SN/APA/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLD US-Präsident Biden kündigte das Projekt an