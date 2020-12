Von Menschen produzierte Masse übersteigt erstmals Biomasse

Die Masse weltweit von Menschen hergestellter und gebauter Dinge könnte einer Schätzung zufolge in diesem Jahr erstmals die Masse aller Lebewesen der Erde übertreffen. Das Jahr 2020 könnte bei diesem Trend den Wendepunkt darstellen, heißt es in der am Mittwoch im Fachjournal "Nature" veröffentlichten Studie israelischer Forscher. Die Masse von Menschenhand hergestellter Objekte habe sich binnen der vergangenen 100 Jahre alle 20 Jahre verdoppelt.

SN/APA (dpa)/Soeren Stache Der Einfluss der Menschen auf die Erde nimmt stetig zu