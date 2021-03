Von Superman bis zum Traumschiffkapitän: Die Blockade des Suezkanals lässt die Community zwitschern

Seit Dienstag blockiert die 400 Meter lange "Ever Given" den Suezkanal, eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt. Das unter der Flagge Panamas fahrende Containerschiff war wegen eines Sandsturms auf Grund gelaufen. Der japanische Eigentümer hofft, den Frachter an diesem Wochenende freizubekommen. Das Unternehmen entschuldigte sich für den Vorfall.

