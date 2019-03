Jetzt erfolgten in Brüssel die ersten Schuldsprüche: Der Haupttäter ist ein IS-Heimkehrer. Der Prozess gewährt erschreckende Einblicke in die Welt islamistischer Terroristen.

. Am 24. Mai 2014, einem Samstag, eröffnet ein Mann am Nachmittag in der Eingangshalle des jüdischen Museums im Brüsseler Zentrum das Feuer. Vier Menschen sterben: ein Ehepaar aus Israel, das als Touristen zu Besuch in der EU-Hauptstadt ist; ein ...