Vor Sri Lanka verunglückter Frachter von Küste weggeschleppt

Nach der Explosion und dem Ausbruch eines Feuers auf einem Riesen-Öltanker vor Sri Lanka ist das Schiff von der Küste weggeschleppt worden. Die 330 Meter lange "New Diamond" sei in der Nacht zum Samstag in tiefere Gewässer rund 60 Kilometer von Sri Lankas Ostküste entfernt gebracht worden, so die srilankische Marine und die indische Küstenwache. Dabei sei kein Auslaufen von Öl festgestellt worden.

SN/APA (AFP/Sri Lankan Air Force)/- Bei dem Unglück starb ein Seemann