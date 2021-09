Vorfall auf deutscher Autobahn doch keine Geiselnahme

Bei einem Vorfall auf einer Autobahn in Deutschland am Dienstag hat es sich laut neuen Erkenntnissen doch nicht um eine Geiselnahme gehandelt. Die Polizei schließe dies nach dem Großeinsatz auf der Autobahn 9 aus, hieß es am Mittwoch. Eine Geisellage habe zu keinem Zeitpunkt vorgelegen, sagte ein Polizeisprecher. Spezialkräfte hatten am Dienstagabend nach stundenlangem Einsatz auf der A9 zwischen Hilpoltstein und Greding einen 30 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen.

SN/APA/BARBARA GINDL