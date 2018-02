Vulkan Agung weniger aktiv - 50.000 Menschen dürfen zurück

Auf der indonesischen Insel Bali hat sich der Vulkan Agung nach Monaten der höchsten Eruptionsgefahr laut Behörden beruhigt. Seine Aktivität habe nachgelassen, deshalb sei der Status auf die zweithöchste Alarmstufe herabgesetzt worden, sagte Sutopo Nugroho von der Nationalen Katastrophenschutzbehörde am Samstag. Damit könnten 50.000 Menschen in ihre Dörfer in der Nähe des Vulkans zurückkehren.

SN/APA (AFP)/SONNY TUMBELAKA Der Vulkan kam zuletzt etwas zur Ruhe