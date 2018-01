Der Vulkan Mayon auf den Philippinen hat den zweiten Tag in Folge dicke Asche und Rauch in die Luft gespuckt. Mehr als 4.000 Menschen flohen seit Samstag aus Dörfern am Fuße des rund 330 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila gelegenen Bergs, wie eine Sprecherin des Nationalen Katastrophenschutzes am Sonntag sagte.

(SN)