Vulkan Kilauea auf Hawaii ist wieder aktiv

Auf Hawaii ist mit dem Kilauea einer der aktivsten Vulkane der Welt ausgebrochen. Der Vulkan spuckte am Mittwoch Lava und auf Filmaufnahmen waren Risse an einem Krater des Vulkans zu sehen. Vulkanologen bezeichneten die Eruption als "dynamisch". Wissenschafter des Geologischen Dienstes der Vereinigten Staaten (USGS) erklärten, die erneute Aktivität des Vulkans sei am Mittwochmorgen registriert worden.

Einer der aktivsten Vulkane wurde wieder tätig