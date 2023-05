Vulkan Popocatépetl spuckt Asche

Wegen eines vom Vulkan Popocatépetl verursachten Ascheregens ist in Zentralmexiko der Unterricht an rund 900 Schulen ausgefallen. Betroffen seien 125.000 Schüler und Studenten sowie 6.000 Lehrer in 22 Gemeinden rund um den Vulkan, teilten die Bildungsbehörden des Bundesstaates Puebla am Donnerstag (Ortszeit) mit.

BILD: SN/APA/AFP/JOSE CASTANARES Vulkan Popocatépetl ist aktiv