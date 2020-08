Vulkan Sinabung schleudert Asche einen Kilometer in die Höhe

Der Vulkan Sinabung in Indonesien hat am Sonntag Rauch und Asche in den Himmel gespuckt. Die Asche sei mehr als 1000 Meter in die Höhe geschleudert worden, teilte das Vulkanologische Institut Indonesiens mit. Die Anrainer wurden aufgefordert, einen Sicherheitsabstand von einigen Kilometern einzuhalten.

SN/APA (AFP)/ANTO SEMBIRING Der Sinabung ist wieder aktiv