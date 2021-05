Vulkanausbruch - Lavastrom stoppt vor Großstadt Goma

Der Lavastrom des Vulkans Mount Nyiragongo in der Demokratischen Republik Kongo hat kurz vor der Großstadt Goma vorerst gestoppt. Das berichtete ein dpa-Reporter an Ort und Stelle am Sonntag. Menschen, die ihre Häuser am Samstagabend in Panik verlassen hatten und teilweise über die Grenze ins benachbarte Ruanda geflohen waren, kehrten demnach Sonntagfrüh zurück.

SN/APA/AFP/MOSES SAWASAWA Der Nyiragongo ist erstmals seit knapp 20 Jahren wieder ausgebrochen