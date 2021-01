Vulva-Skulptur in Brasilien erregt Bolsonaro-Anhänger

Eine große Land-Art-Skulptur in Form einer Vulva im Bundesstaat Pernambuco hat in Brasilien heftige Reaktionen ausgelöst. Neben Lob und Bewunderung häuften sich unter den Tausenden Kommentaren auf Social Media am Mittwoch auch kritische und beleidigende Äußerungen gegenüber der Künstlerin. Viele stammten offensichtlich von Anhängern des Präsidenten. Olavo de Carvalho, der als Guru Bolsonaros gilt, schlug auf Twitter vor, das Werk mit einem riesigen Penis zu konfrontieren.

SN/APA (AFP/Juliana Notari)/JULIANA Land-Art-Projekt "Diva" von Juliana Notari erregt in Brasilien Aufsehen