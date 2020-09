Wärter bei Meuterei in Guatemala als Geiseln genommen

Bei einer Gefangenenmeuterei in Guatemala haben Häftlinge zehn Justizvollzugsbeamte als Geiseln genommen. Mit dem Aufstand wollten die Gefangenen offenbar die Verlegung von Anführern der Jugendbande Barrio 18 in andere Haftanstalten verhindern, so das Innenministerium am Montag. Rund 2.000 Polizisten waren rund um das Hochsicherheitsgefängnis "El Infiernito" (Die kleine Hölle) im Einsatz.

2.000 Polizisten sollten die Lage unter Kontrolle bringen