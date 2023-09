Waffe von Bluttat in Lohr soll nicht von Eltern stammen

Die für eine tödliche Gewalttat auf einem Schulgelände in Unterfranken mutmaßlich genutzte Schusswaffe soll nicht aus dem Elternhaus des verdächtigen 14-Jährigen stammen. "Aktuell schließen wir das familiäre Umfeld aus", sagte Polizeisprecher Enrico Ball am Sonntag. Die Ermittlungen zur Herkunft der Waffe, die der in Untersuchungshaft sitzende 14-Jährige in seiner Wohnung versteckt hatte, liefen. Die Polizei hofft am Montag weitere Informationen bekanntgeben zu können.

BILD: SN/APA/HMB MEDIA/PATTY VARASANO Die Polizei untersuchte am Freitagabend den Fundort in Lohr