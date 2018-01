Waffenlieferant von Münchner Amokläufer verurteilt

Der Händler der Waffe für den Münchner Amoklauf ist am Freitag zu sieben Jahren Haft verurteilt. Das Landgericht München I sprach Philipp K. wegen fahrlässiger Tötung in neun Fällen, fahrlässiger Körperverletzung in fünf Fällen und Verstößen gegen das Waffengesetz schuldig. Der 33-Jährige hatte die Pistole an den jugendlichen Täter verkauft, der im Juli 2016 neun Menschen und sich selbst erschoss.

SN/APA (dpa)/Sven Hoppe Waffenhändler verkaufte Amokläufer eine Pistole und Munition