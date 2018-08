Waldbrände bei Berlin - Noch immer 300 Hektar in Flammen

Im deutschen Bundesland Brandenburg kämpfen hunderte Feuerwehrleute weiter gegen die Waldbrände. Am Freitagabend brannten bei Treuenbrietzen südwestlich von Berlin nach Angaben der Polizei immer noch 300 Hektar Wald. Die Bewohner der beiden evakuierten Dörfer Klausdorf und Tiefenbrunnen durften am Abend aber kurzzeitig in ihre Häuser, um persönliche Sachen zu holen und ihre Tiere zu versorgen.

SN/APA (dpa)/Michael Kappeler Löscharbeiten bei Waldbrand in Brandenburg