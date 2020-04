Waldbrände bei Tschernobyl noch nicht gänzlich gelöscht

In der Ukraine sind die Löscharbeiten der Waldbrände in dem radioaktiv belasteten Gebiet um das havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl noch nicht abgeschlossen. Unterstützt von Hubschraubern bekämpfen mehr als 500 Feuerwehrleute vereinzelte Glutherde, wie der Katastrophenschutz am Mittwoch mitteilte. Offene Brandherde gebe es jedoch nicht mehr.

SN/APA (AFP)/VOLODYMYR SHUVAYEV Durch das Feuer könnte radioaktive Strahlung freigesetzt werden