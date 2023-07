Waldbrände in Griechenland weitgehend eingedämmt

Die seit Tagen tobenden Waldbrände in Griechenland sind nach Angaben der Behörden weitgehend eingedämmt. Auch ein Feuer westlich der Hauptstadt Athen, das Anfang der Woche zu Massenevakuierungen geführt hatte, konnte unter Kontrolle gebracht werden, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Einsatzkräfte blieben allerdings vorerst an Ort und Stelle für den Fall, dass die Flammen wieder aufloderten.

BILD: SN/APA/AFP/ARIS MESSINIS Einsatzkräfte weiterhin in Alarmbereitschaft